Андре Шюррле: иногда слушаем в Германии «Миллион алых роз». Это забавно!

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле, выступающий на правах аренды за московский «Спартак», ответил на несколько вопросов о себе.
— Самый запоминающийся момент в карьере?
— Без сомнения, это финал чемпионата мира 2014 года, в котором сборная Германии завоевала трофей. Нет ничего более значимого!
— Твой девиз?
— Мой девиз — стараться быть самим собой в любой ситуации и с любым человеком. Не нужно исполнять какую-то роль и в общении со СМИ. Просто будь собой!
— Какое качество в людях ты ценишь больше всего?
— Честность! Думаю, это самое главное качество. Конечно, есть и другие, но честность — это редкость в наше время, особенно в футболе. Если в вашей жизни есть друзья или человек, который с вами честен, это большая удача.
— Если бы ты не стал футболистом, какую карьеру выбрал бы?
— Я бросил школу, чтобы играть в футбол, и в тот момент у меня даже не было «плана Б». Наверное, я продолжил бы обучение, но не знаю, по какой специальности. Счастлив, что «план А» с футболом удался.
— Любимая музыка?
— Когда перед играми смотрю в свой плейлист, то понимаю: там есть всё! В нём можно найти рок-н-ролл, потому что люблю старую классику. Мне нравятся хорошие барабаны и гитара. Видимо, я немного староват в душе. При этом я слушаю R’n’B, хип-хоп, драм и не могу остановиться на чём-то одном. Выбор музыки зависит от моего настроения и состояния.
Я не сильно знаком с русской музыкой. Но поскольку родные моей жены говорят на русском языке, знаю несколько композиций. Они загрузили в мой iPad «Миллион алых роз» — старую песню, которую мы иногда слушаем в Германии. Это забавно!
Видео можно посмотреть на канале «Спартака» в YouTube.
- 3 мая 2020
-
01:50
-
01:02
-
01:00
-
00:48
-
00:23
-
00:10
-
00:06
- 2 мая 2020
-
23:53
-
23:27
-
23:24
-
23:07
-
22:51
-
22:45
-
22:20
-
22:06
-
21:59
-
21:47
-
21:19
-
21:08
-
20:49
-
20:42
-
20:25
-
20:07
-
19:55
-
19:50
-
19:42
-
19:28
-
19:22
-
18:56
-
18:47
-
18:34
-
18:25
-
18:16
-
17:47
-
17:39