Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Андре Шюррле оплатил протезирование 11-летнему мальчику из России

Андре Шюррле оплатил протезирование 11-летнему мальчику из России
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле оплатил протезирование 11-летнему Роману Балабаеву, который лишился обеих рук в результате несчастного случая. Об этом сообщается в «инстаграме» московского клуба.

«Андре Шюррле оплатил протезирование 11-летнему подопечному фонда «Спартак».

После несчастного случая, произошедшего с Ромой Балабаевым в 2018 году, врачам пришлось ампутировать руки мальчика до уровня предплечья.

Родители Ромы обратились за помощью в наш клубный фонд, и на историю мальчика незамедлительно откликнулся полузащитник красно-белых Андре Шюррле.

Андре выразил готовность помочь и полностью оплатил протезирование для мальчика", — сказано в сообщении.

Посмотреть видео можно в официальном "инстаграме" ФК «Спартак».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020