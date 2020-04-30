Андре Шюррле оплатил протезирование 11-летнему мальчику из России

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле оплатил протезирование 11-летнему Роману Балабаеву, который лишился обеих рук в результате несчастного случая. Об этом сообщается в «инстаграме» московского клуба.

«Андре Шюррле оплатил протезирование 11-летнему подопечному фонда «Спартак».



После несчастного случая, произошедшего с Ромой Балабаевым в 2018 году, врачам пришлось ампутировать руки мальчика до уровня предплечья.

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Родители Ромы обратились за помощью в наш клубный фонд, и на историю мальчика незамедлительно откликнулся полузащитник красно-белых Андре Шюррле.

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Андре выразил готовность помочь и полностью оплатил протезирование для мальчика", — сказано в сообщении.

Посмотреть видео можно в официальном "инстаграме" ФК «Спартак».