Производитель конопли может стать титульным спонсором «Эвертона»

Компания Swissx Алки Дэвида, миллиардера и партнёра боксёра Майка Тайсона по производству каннабиса, может стать титульным спонсором клуба английской Премьер-лиги – «Эвертона», сообщает The Sun.
«Мы ведём переговоры с «Эвертоном» насчёт появления нашего бренда на передней части футболок. Они вышли на контакт со мной, и мы уже предложили им несколько вариантов дизайна, как лого Swissx будет выглядеть на синем фоне. Не сказать, что я в восторге, но это смотрится приятно.
Когда я впервые приехал в Англию, то каждый болел за «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», каждый был в красном. Мне же, напротив, нравился синий цвет, поэтому я случайным образом решил болеть за «Эвертон», вдобавок мне понравилась их эмблема. Так что здесь есть своего рода мистика», — сообщил Дэвид.
Букмекерская контора SportPesa, являющаяся текущим титульным спонсором, прекратит сотрудничество с клубом по окончании сезона.
Ранее сообщалось, что Swissx может приобрести права на название стадиона «Барселоны» — «Камп Ноу». Однако спустя некоторое время эта информация была опровергнута.
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