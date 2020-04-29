«Барса» не вела переговоров с производителем конопли о продаже прав на название стадиона

Алки Дэвид, миллиардер и партнёр боксёра Майка Тайсона по производству каннабиса, не вёл переговоров с «Барселоной» по поводу покупки прав на название стадиона каталонского клуба, сообщает ESPN.
По данным источника, клуб открыт для предложений от кого угодно, но заинтересованными сторонами должны быть «серьёзные» компании или бренды. Также в «Барселоне» сообщили, что при переименовании стадиона непременно сохранятся слова «Камп Ноу».
Ранее «Барселона» объявила, что впервые в своей истории продаст права на название «Камп Ноу», а вырученные средства направит на борьбу с коронавирусом.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 217 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 928 тыс.
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