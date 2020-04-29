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«Барса» не вела переговоров с производителем конопли о продаже прав на название стадиона

«Барса» не вела переговоров с производителем конопли о продаже прав на название стадиона
Футбол / Испания 0

Алки Дэвид, миллиардер и партнёр боксёра Майка Тайсона по производству каннабиса, не вёл переговоров с «Барселоной» по поводу покупки прав на название стадиона каталонского клуба, сообщает ESPN.

По данным источника, клуб открыт для предложений от кого угодно, но заинтересованными сторонами должны быть «серьёзные» компании или бренды. Также в «Барселоне» сообщили, что при переименовании стадиона непременно сохранятся слова «Камп Ноу».

Ранее «Барселона» объявила, что впервые в своей истории продаст права на название «Камп Ноу», а вырученные средства направит на борьбу с коронавирусом.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 217 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 928 тыс.

Производитель конопли готов купить права на название стадиона «Барселоны»
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