Шервуд — о Месси: не верю, что есть прирождённые бомбардиры. Всё дело в воспитании
Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Тим Шервуд высказался о происхождении бомбардирских качеств аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
«Есть футболисты, физически одарённые от природы. Не верю, что есть прирождённые бомбардиры. Лионель Месси стал тем, кем является, потому что вместо мяча в детстве гонял камни по закоулкам, а его братья пять лет вышибали из него дерьмо. Всё дело в воспитании. Он не просто родился таким», — приводит слова Шервуда Daily Mail.
В нынешнем сезоне 32-летний аргентинский футболист провёл 22 матча в чемпионате Испании, забил 19 мячей и отдал 12 результативных передач. Из-за пандемии коронавирусной инфекции многие турниры приостановлены, в том числе чемпионат Испании.
Марсело: Роналду или Месси? Этот вопрос достал всех, кто играл в футбол
Читайте также
- 3 мая 2020
-
11:09
-
10:56
-
10:46
-
10:38
-
10:26
-
10:19
-
10:03
-
09:59
-
09:46
-
09:22
-
09:15
-
08:45
-
08:12
-
07:54
-
07:33
-
06:41
-
06:21
-
05:55
-
05:41
-
04:47
-
04:28
-
04:14
-
04:00
-
03:44
-
03:10
-
02:48
-
01:50
-
01:02
-
01:00
-
00:48
-
00:23
-
00:10
-
00:06
- 2 мая 2020
-
23:53
-
23:27
Партнерский контент