Шервуд — о Месси: не верю, что есть прирождённые бомбардиры. Всё дело в воспитании

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Тим Шервуд высказался о происхождении бомбардирских качеств аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.



«Есть футболисты, физически одарённые от природы. Не верю, что есть прирождённые бомбардиры. Лионель Месси стал тем, кем является, потому что вместо мяча в детстве гонял камни по закоулкам, а его братья пять лет вышибали из него дерьмо. Всё дело в воспитании. Он не просто родился таким», — приводит слова Шервуда Daily Mail.



В нынешнем сезоне 32-летний аргентинский футболист провёл 22 матча в чемпионате Испании, забил 19 мячей и отдал 12 результативных передач. Из-за пандемии коронавирусной инфекции многие турниры приостановлены, в том числе чемпионат Испании.