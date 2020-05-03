«Карпаты» вынесли строгое предупреждение футболисту за фото с изображением Ленина

Львовские «Карпаты» вынесли строгое предупреждение Алексею Хахлёву за фотографию с красным флагом, на котором изображён Владимир Ленин.

«Футбольный клуб «Карпаты» считает недопустимым размещение любых фотографий, где игроки клуба позируют на фоне чужеродной символики. Алексей Хахлёв, который позволил себе недостойный поступок, был строго предупреждён и проинформирован о более серьёзных санкциях в случае повторения подобного. Футболист — публичное лицо и не имеет права даже в социальных сетях наносить ущерб репутации клуба. Кроме того, с игроками команд всех возрастов клуба будут проведены беседы о недопустимости подобных поступков.



Футбольный клуб «Карпаты» приносит искренние извинения болельщикам за поведение игрока», — сказано в заявлении клуба, опубликованном на официальном сайте «Карпат».