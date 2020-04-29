«Манчестер Юнайтед» рассматривает Хаверца как альтернативу Санчо

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Байера» Каю Хаверцу. «Красные дьяволы» рассматривают 20-летнего немца как альтернативу хавбеку дортмундской «Борусии» Джейдону Санчо, сообщает Evening Standard.

Стоимость Хаверца оценивается в € 81 млн. В услугах футболиста заинтересованы также «Ливерпуль» и лондонский «Челси». Действующий контракт Кая с командой из Леверкузена рассчитан до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Хаверц забил 10 мячей и отдал 8 результативных передач в 34 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Напомним, ранее спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк выразил мнение, что в ближайшее трансферное окно его клуб вряд ли получит выгодное предложение о трансфере Санчо.