«Манчестер Юнайтед» рассматривает Хаверца как альтернативу Санчо
«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Байера» Каю Хаверцу. «Красные дьяволы» рассматривают 20-летнего немца как альтернативу хавбеку дортмундской «Борусии» Джейдону Санчо, сообщает Evening Standard.
Стоимость Хаверца оценивается в € 81 млн. В услугах футболиста заинтересованы также «Ливерпуль» и лондонский «Челси». Действующий контракт Кая с командой из Леверкузена рассчитан до 30 июня 2022 года.
В нынешнем сезоне Хаверц забил 10 мячей и отдал 8 результативных передач в 34 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Напомним, ранее спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк выразил мнение, что в ближайшее трансферное окно его клуб вряд ли получит выгодное предложение о трансфере Санчо.
«Манчестер Юнайтед» из-за коронавируса может потерять около € 100 млн на трансфере Погба
Читайте также
- 29 апреля 2020
-
12:24
-
12:22
-
12:21
-
11:42
-
11:31
-
11:05
-
10:53
-
10:30
-
10:28
-
10:00
-
09:52
-
09:29
-
09:26
-
08:58
-
08:28
-
08:10
-
07:45
-
07:24
-
06:42
-
06:10
-
05:50
-
05:28
-
04:34
-
04:19
-
04:04
-
03:38
-
03:16
-
03:00
-
02:41
-
02:24
-
02:07
-
01:47
-
01:00
-
00:29
-
00:25
Партнерский контент