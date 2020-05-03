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Франческо Тольдо: ради «Интера» я отказал «Реалу», «Баварии», «Ливерпулю» и «Бенфике»

Франческо Тольдо: ради «Интера» я отказал «Реалу», «Баварии», «Ливерпулю» и «Бенфике»
Футбол / Англия 0

Бывший вратарь «Интера» Франческо Тольдо рассказал, что у него было много предложений, но он предпочёл остаться в миланском клубе.

«Я хотел остаться в «Интере», поэтому отказался от многих предложений. Победы в составе этого клуба были особенными. Их можно сравнить с чувством, когда прибываешь домой после шторма. Ради «Интера» я отказал «Реалу», «Баварии», «Ливерпулю» и «Бенфике». Мне пришлось раньше завершить карьеру, но я горжусь своим выбором", — приводит слова Тольдо FCInter1908.it.

Тольдо выступал за «Интер» с 2001 по 2010 год. В составе миланского клуба он пять раз становился чемпионом Италии, по три раза выиграл Кубок и Суперкубок Италии, а также становился победителем Лиги чемпионов. В составе сборной Италии Тольдо стал финалистом Евро-2000.

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