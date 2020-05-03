Украинец Безус: Россия напала на Украину, забрала Крым, Донбасс из-за неё закрыт

Украинский полузащитник «Гента» Роман Безус отметил, что ни в коем случае не поедет играть в чемпионате России.



«Ситуация такая. Россия – напала, забрала Крым, закрытый у нас Донбасс из-за России. Как можно туда ехать, приносить людям радость? Это моя позиция. Я так бы не сделал. Но эта тема заелась. Все говорят: я бы не поехал, кого ни спроси. Все потом хвалят – вот красавец. Это пиар-новость. Я так считал и считаю, что можно в другом месте заработать», – приводит слова Безуса ua.tribuna.com.

В нынешнем сезоне 29-летний Безус принял участие в 21 матче чемпионата Бельгии (14 — в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей и отдал две результативные передачи. В настоящее время турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.