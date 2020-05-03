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Евгений Селезнёв: томос или безвиз украинцам хлеба дали? ВВП стал больше?

Евгений Селезнёв: томос или безвиз украинцам хлеба дали? ВВП стал больше?
Футбол / Прочие турниры 0

Украинский нападающий турецкого «Бурсаспора» Евгений Селезнёв поделился мнением о ситуации на Украине.

«Давайте не трогать политику, я в ней не силён. Вот что изменилось в стране после Майдана? Томос или безвиз людям хлеба дали? Экономика, ВВП стали больше? Давайте тогда лучше не будем об этом», – приводит слова Селезнёва ua.tribuna.com.

Селезнёв выступает за «Бурсаспор» с сентября 2019 года. В нынешнем сезоне 34-летний форвард принял участие в 22 матчах первого турецкого дивизиона, в которых стал автором восьми забитых мячей и отдал две результативные передачи. Ранее он играл за «Шахтёр», киевский «Арсенал», «Днепр», «Кубань», «Карабюкспор», «Акхисар» и «Малагу». За сборную Украины сыграл 57 матчей и забил 11 голов.

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