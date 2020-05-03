Евгений Селезнёв: томос или безвиз украинцам хлеба дали? ВВП стал больше?
Украинский нападающий турецкого «Бурсаспора» Евгений Селезнёв поделился мнением о ситуации на Украине.
«Давайте не трогать политику, я в ней не силён. Вот что изменилось в стране после Майдана? Томос или безвиз людям хлеба дали? Экономика, ВВП стали больше? Давайте тогда лучше не будем об этом», – приводит слова Селезнёва ua.tribuna.com.
Селезнёв выступает за «Бурсаспор» с сентября 2019 года. В нынешнем сезоне 34-летний форвард принял участие в 22 матчах первого турецкого дивизиона, в которых стал автором восьми забитых мячей и отдал две результативные передачи. Ранее он играл за «Шахтёр», киевский «Арсенал», «Днепр», «Кубань», «Карабюкспор», «Акхисар» и «Малагу». За сборную Украины сыграл 57 матчей и забил 11 голов.
Селезнёв — о выборах президента Украины: уверен, страна попала в надёжные руки
Читайте также
- 3 мая 2020
-
18:36
-
18:32
-
18:25
-
18:13
-
17:56
-
17:54
-
17:45
-
17:19
-
17:18
-
17:06
-
16:50
-
16:43
-
16:38
-
16:14
-
15:59
-
15:57
-
15:29
-
14:49
-
14:44
-
14:17
-
14:14
-
14:11
-
13:55
-
13:45
-
13:20
-
13:10
-
13:07
-
13:06
-
12:59
-
12:48
-
12:31
-
12:06
-
12:01
-
11:46
-
11:37
Партнерский контент