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Антуана Гризманна превратили в баскетбольную корзину

Антуана Гризманна превратили в баскетбольную корзину
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн в «сториз» своего «Инстаграма» опубликовал видео, на котором он выступил в роли баскетбольной корзины.

В ролике девушка футболиста Эрика Чоперена и её подруга со смехом бросают в Гризманна маленькие шарики.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Гризманн вместе со своим братом Тео и полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба организовал 24-часовой благотворительный стрим по Call of Duty Warzone, Valorant и другим популярным онлайн-играм. Все собранные за этот стрим донаты футболисты пожертвовали на нужды Красного Креста и борьбу с коронавирусом.

Антуан Гризманн перешёл в «Барселону» из мадридского «Атлетико» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 120 млн. В текущем розыгрыше чемпионата Испании француз провёл за «Барселону» 26 матчей и забил восемь мячей.

Гризманн проводит 24-часовой стрим, чтобы собрать деньги для Красного Креста
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