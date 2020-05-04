Экс-президент «Барселоны» Росель: моё дело не было судебной ошибкой, это был заговор

Бывший президент «Барселона» Сандро Росель высказался о своих проблемах с законом.



«Моё дело не было судебной ошибкой, это был заговор. На это повлияла ситуация в Каталонии. Казалось, что если ты каталонец, то обязательно преступник.



Иногда я думал, зачем вообще ввязался во всё это. До того как я стал президентом, против меня не возбуждали никаких дел. После этого на меня завели 72 дела», — цитирует Роселя Marca со ссылкой на La Sexta.



Росель находился под арестом в течение 643 дней с момента задержания в мае 2017 года по обвинению в причастности к отмыванию € 15 млн через офшоры. В конце февраля 2019 года функционер вышел из тюрьмы, однако следствие при этом не было остановлено. Прокуратура запрашивала для него наказание в виде лишения свободы на 11 лет. В апреле прошлого года Росель был оправдан.

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