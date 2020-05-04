Росель: дело о трансфере Неймара открыто. Для меня запросили пять лет тюрьмы

Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель рассказал о продолжении расследования в его отношении.



«Из-за трансфера Неймара у меня появилось много врагов. Слово «враг» – очень сильное, но там было серьёзнейшее соперничество. По делу Неймара, которое до сих пор открыто, для меня запросили пять лет тюрьмы. Я не боюсь», — цитирует Роселя Marca со ссылкой на La Sexta.



«Барселона» приобрела Неймара у «Сантоса» в 2013 году за € 88,2 млн. Обстоятельства трансфера вызвали подозрения у правоохранительных органов, и на Роселя завели дело. Функционер находился под арестом в течение 643 дней с момента задержания в мае 2017 года по обвинению в причастности к отмыванию € 15 млн через офшоры. В конце февраля 2019 года он вышел из тюрьмы, однако следствие при этом не было остановлено. Прокуратура запрашивала для него наказание в виде лишения свободы на 11 лет. В апреле прошлого года Росель был оправдан.

Экс-президент «Барселоны» Росель: моё дело не было судебной ошибкой, это был заговор