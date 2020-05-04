Кадырова призвали «уволить и сделать бомжом» Шалимова из-за критики россиян

Пользователи «Инстаграма» раскритиковали главного тренера «Ахмата» Игоря Шалимова после его высказывания про россиян.
Ранее специалист, говоря о просьбах людей к государству поддержать их в период нерабочих дней и самоизоляции, заявил следующее: «Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, — твой выбор. Выбирай тогда другую профессию. Каждый, кто сегодня ноет, живёт лучше, чем бомж. Вопрос — ради чего вам помогать?»
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Под постами Шалимова появились критические комментарии. В некоторых из них пользователи обращаются к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.
«Кадыров, уволь и сделай его бомжом, чтобы он понял, что такое жизнь без денег!» — написал один из комментаторов.
«В отставку его надо. Решил подогреть людей, которые и так уже злые, так гнев народа может и ему боком встать», — поддержал другой.
«Вы, мягко говоря, не правы. Парикмахер, официант, владелец бизнеса – это дармоеды?» — говорится в очередной записи.
«Тренер чеченского клуба должен быть мудрым человеком с порядком в голове… Вы не можете даже мысли сформулировать, и тем более хватило ума выложить их в публичный «инстаграм», — подметил другой подписчик.
«Ох ты приобрёл славу… Да не ту, что надо! Позор!» — написал ещё один пользователь.
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