Кадырова призвали «уволить и сделать бомжом» Шалимова из-за критики россиян

Пользователи «Инстаграма» раскритиковали главного тренера «Ахмата» Игоря Шалимова после его высказывания про россиян.



Ранее специалист, говоря о просьбах людей к государству поддержать их в период нерабочих дней и самоизоляции, заявил следующее: «Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, — твой выбор. Выбирай тогда другую профессию. Каждый, кто сегодня ноет, живёт лучше, чем бомж. Вопрос — ради чего вам помогать?»

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Под постами Шалимова появились критические комментарии. В некоторых из них пользователи обращаются к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.



«Кадыров, уволь и сделай его бомжом, чтобы он понял, что такое жизнь без денег!» — написал один из комментаторов.



«В отставку его надо. Решил подогреть людей, которые и так уже злые, так гнев народа может и ему боком встать», — поддержал другой.



«Вы, мягко говоря, не правы. Парикмахер, официант, владелец бизнеса – это дармоеды?» — говорится в очередной записи.



«Тренер чеченского клуба должен быть мудрым человеком с порядком в голове… Вы не можете даже мысли сформулировать, и тем более хватило ума выложить их в публичный «инстаграм», — подметил другой подписчик.



«Ох ты приобрёл славу… Да не ту, что надо! Позор!» — написал ещё один пользователь.