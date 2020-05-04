Уткин о Шалимове: тренер аутсайдера РПЛ с зарплатой $ 0,5 млн называет кого-то дармоедом

Блогер Василий Уткин ответил на слова главного тренера грозненского «Ахмата» Игоря Шалимова который высказался о людях, требующих от государства поддержки во время режима нерабочих дней.

«Игорь Шалимов назвал дармоедами. На самом деле даже неважно, кого, достаточно того, что не себя. Тренер команды с последнего места в чемпионате. С последнего. И он называет дармоедом кого-то еще. Не себя.

Тренер аутсайдера чемпионата России с зарплатой порядка полумиллиона долларов в год. Натренировал на последнее место за пол-лимона грина (плюс-минус), и дармоед кто-то другой. На чистом последнем месте. Единолично. Это успех. Успех Игоря Шалимова, определенно дающий право называть дармоедами окружающих», – написал Уткин в телеграм-канале.

На данный момент «Ахмат» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков.