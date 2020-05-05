Хави: надеюсь, Неймар вернётся в «Барселону»
Легенда каталонской «Барселоны», а ныне главный тренер катарского «Аль-Садд» Хави выразил надежду на возвращение в «Барсу» бразильского форварда Неймара, ныне выступающего во Франции за «Пари Сен-Жермен».
«В плане игры нет сомнений в том, что он входит в тройку или пятёрку лучших футболистов мира. Он способен давать результат. Надеюсь, он вернется в «Барсу», потому что хочу видеть в команде были лучших. Я делил с ним одну раздевалку, он позитивный парень и многое привнесет в атмосферу в команде. Этот трансфер стал бы невероятным, он мог бы дать отличный результат», — сказал Хави в прямом эфире с Самюэлем Это'о в «Инстаграме».
Неймар перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» в летом 2017 года за € 222 млн.
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