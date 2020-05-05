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«Барселона» и «Реал» заинтересованы «новым Лукаку» из «Витории»

«Барселона» и «Реал» заинтересованы «новым Лукаку» из «Витории»
Футбол / Испания 0

Мадридский «Реал» и «Барселона» заинтересованы в приобретении португальского форварда Эркулану Набиана, выступающего на родине за «Виторию», сообщает AS.

16-летнего нападающего называют «новым Лукаку» из-за схожих физических данных. Помимо испанских грандов, игроком интересуются французские «Пари Сен-Жермен» и «Монако».

В данный момент Эркулану выступает за молодёжную команду «Витории». В её составе он забил 47 голов. Кроме того, в составе сборной Португалии для игроков младше 17 лет нападающий провёл семь матчей и забил четыре мяча.

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