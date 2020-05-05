«Барселона» и «Реал» заинтересованы «новым Лукаку» из «Витории»
Мадридский «Реал» и «Барселона» заинтересованы в приобретении португальского форварда Эркулану Набиана, выступающего на родине за «Виторию», сообщает AS.
16-летнего нападающего называют «новым Лукаку» из-за схожих физических данных. Помимо испанских грандов, игроком интересуются французские «Пари Сен-Жермен» и «Монако».
В данный момент Эркулану выступает за молодёжную команду «Витории». В её составе он забил 47 голов. Кроме того, в составе сборной Португалии для игроков младше 17 лет нападающий провёл семь матчей и забил четыре мяча.
Томас Парти хочет перейти в «Арсенал»
Читайте также
- 5 мая 2020
-
02:34
-
02:04
-
01:30
-
00:55
-
00:45
-
00:23
-
00:16
-
00:06
- 4 мая 2020
-
23:46
-
23:42
-
23:26
-
23:26
-
22:52
-
22:40
-
22:37
-
22:20
-
22:14
-
21:51
-
21:46
-
21:44
-
21:43
-
21:30
-
21:27
-
21:10
-
21:06
-
20:57
-
20:55
-
20:49
-
20:28
-
20:15
-
20:01
-
19:59
-
19:39
-
19:35
-
19:19
Партнерский контент