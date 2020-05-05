Российский нападающий «Сельты» из Виго Фёдор Смолов прилетел в Испанию и будет готовиться с командой к возобновлению сезона в Ла Лиге, сообщает TV Galicia.

Сразу приступить к тренировкам Смолов не сможет — сначала ему надо будет провести 14 дней на карантине. Также в Испанию прилетел другой игрок «Сельты», датчанин Пионе Систо.

Прилетев, Смолов дал короткое интервью TV Galicia и заявил, что хочет остаться в «Сельте» и на следующий сезон. На данный момент права на игрока принадлежат московскому «Локомотиву».

Ранее форвард покинул Испанию, чтобы на время пандемии коронавируса находиться с близкими в России. Несмотря на закрытые границы он смог вылететь из РФ частным самолётом с разрешения МИД РФ.