Фёдор Смолов прилетел в Испанию
Российский нападающий «Сельты» из Виго Фёдор Смолов прилетел в Испанию и будет готовиться с командой к возобновлению сезона в Ла Лиге, сообщает TV Galicia.
Сразу приступить к тренировкам Смолов не сможет — сначала ему надо будет провести 14 дней на карантине. Также в Испанию прилетел другой игрок «Сельты», датчанин Пионе Систо.
Прилетев, Смолов дал короткое интервью TV Galicia и заявил, что хочет остаться в «Сельте» и на следующий сезон. На данный момент права на игрока принадлежат московскому «Локомотиву».
Ранее форвард покинул Испанию, чтобы на время пандемии коронавируса находиться с близкими в России. Несмотря на закрытые границы он смог вылететь из РФ частным самолётом с разрешения МИД РФ.
В Испании сообщили, что Смолов вернётся в Виго 4 мая
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