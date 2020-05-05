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Первое чемпионство «Локомотива» за 14 лет, Веллитона задержала полиция — события 5 мая

Первое чемпионство «Локомотива» за 14 лет, Веллитона задержала полиция — события 5 мая
Футбол / РПЛ 0

Предоставляем возможность вспомнить, что происходило в мире спорта в прошлом. Функция перемотки времени на 10 лет назад доступна в «Матч-центре».

Ровно семь лет назад, 5 мая 2013 года, полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук отметился дебютным голом в Российской Премьер-Лиге.

Футболист, которому на тот момент было 17 лет, поразил ворота «Амкара» и помог «железнодорожникам» добыть гостевую победу со счётом 4:2.

17-летний хавбек "Локомотива" Миранчук забил свой первый гол в Премьер-Лиге
Россия - Премьер-Лига. 27-й тур
05 мая 2013, воскресенье. 16:00 МСК
Амкар
Пермь
Окончен
2 : 4
Локомотив
Москва
1:0 Георгиев – 24'   1:1 Миранчук – 45'   1:2 Н'Дойе – 53' (пен)   1:3 Торбинский – 64'   1:4 Янбаев – 68'   2:4 Сираков – 90+3'

Годом позднее, 5 мая 2014 года, нападающий «Спартака» Веллитон, в тот момент выступавший на правах аренды за «Сельту», попал в неприятную ситуацию.

Бразильца задержала полиция Виго за езду в нетрезвом виде. Веллитон превысил скорость в пять раз и несколько раз проехал на красный свет, а вместе с ним в автомобиле находились ещё пять человек. При этом после остановки форвард попытался избежать наказания, сославшись на принадлежность к клубу.

Веллитона задержали за превышение скорости в нетрезвом виде

Наконец, два года назад, 5 мая 2018 года, «Локомотив» в третий раз в истории и впервые за 14 лет стал чемпионом России.

Решающим для «железнодорожников» стал матч 29-го тура с «Зенитом». Единственный гол во встрече на 87-й минуте забил нападающий Антонио Эдер.

«Локомотив» впервые за 14 лет выиграл чемпионат России
Россия - Премьер-Лига. 29-й тур
05 мая 2018, суббота. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Эдер – 87'
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