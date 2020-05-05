Первое чемпионство «Локомотива» за 14 лет, Веллитона задержала полиция — события 5 мая

Предоставляем возможность вспомнить, что происходило в мире спорта в прошлом. Функция перемотки времени на 10 лет назад доступна в «Матч-центре».
Ровно семь лет назад, 5 мая 2013 года, полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук отметился дебютным голом в Российской Премьер-Лиге.
Футболист, которому на тот момент было 17 лет, поразил ворота «Амкара» и помог «железнодорожникам» добыть гостевую победу со счётом 4:2.
Годом позднее, 5 мая 2014 года, нападающий «Спартака» Веллитон, в тот момент выступавший на правах аренды за «Сельту», попал в неприятную ситуацию.
Бразильца задержала полиция Виго за езду в нетрезвом виде. Веллитон превысил скорость в пять раз и несколько раз проехал на красный свет, а вместе с ним в автомобиле находились ещё пять человек. При этом после остановки форвард попытался избежать наказания, сославшись на принадлежность к клубу.
Наконец, два года назад, 5 мая 2018 года, «Локомотив» в третий раз в истории и впервые за 14 лет стал чемпионом России.
Решающим для «железнодорожников» стал матч 29-го тура с «Зенитом». Единственный гол во встрече на 87-й минуте забил нападающий Антонио Эдер.
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