Первое чемпионство «Локомотива» за 14 лет, Веллитона задержала полиция — события 5 мая

Предоставляем возможность вспомнить, что происходило в мире спорта в прошлом. Функция перемотки времени на 10 лет назад доступна в «Матч-центре».

Ровно семь лет назад, 5 мая 2013 года, полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук отметился дебютным голом в Российской Премьер-Лиге.



Футболист, которому на тот момент было 17 лет, поразил ворота «Амкара» и помог «железнодорожникам» добыть гостевую победу со счётом 4:2.

17-летний хавбек "Локомотива" Миранчук забил свой первый гол в Премьер-Лиге

Годом позднее, 5 мая 2014 года, нападающий «Спартака» Веллитон, в тот момент выступавший на правах аренды за «Сельту», попал в неприятную ситуацию.



Бразильца задержала полиция Виго за езду в нетрезвом виде. Веллитон превысил скорость в пять раз и несколько раз проехал на красный свет, а вместе с ним в автомобиле находились ещё пять человек. При этом после остановки форвард попытался избежать наказания, сославшись на принадлежность к клубу.

Веллитона задержали за превышение скорости в нетрезвом виде

Наконец, два года назад, 5 мая 2018 года, «Локомотив» в третий раз в истории и впервые за 14 лет стал чемпионом России.



Решающим для «железнодорожников» стал матч 29-го тура с «Зенитом». Единственный гол во встрече на 87-й минуте забил нападающий Антонио Эдер.