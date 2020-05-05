Немецкий клуб ушёл на карантин из-за положительного теста на коронавирус

Футболисты, тренеры и другие работники немецкого «Эрцгебирге» ушли на карантин из-за положительного теста на наличие коронавирусной инфекции у одного из членов команды, сообщает пресс-служба клуба.
«Все игроки, тренеры и персонал «Эрцгебирге» находятся на карантине в качестве меры предосторожности. Причиной такого решения является положительный результат на COVID-19 у одного из членов команды, который был получен после второй серии тестов.
Мы находимся в тесном контакте с органами здравоохранения и подробно проинформировали их об этом случае. Внутренний карантин продлится до четверга. 7 мая вся команда снова пройдёт тест на коронавирус», — говорится в заявлении «Эрцгебирге».
«Эрцгебирге» выступает во второй Бундеслиге. В 2017 году фиолетовых возглавлял нынешний главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско.
- 5 мая 2020
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