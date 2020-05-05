Источник: власти Германии разрешат возобновить сезон Бундеслиги 15 мая

Власти Германии приняли решение разрешить Бундеслиге возобновить нынешний розыгрыш первенства начиная с 15 мая, сообщает Reuters.
Официально о продолжении сезона будет объявлено завтра, 6 мая, в ходе видеоконференции с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. При этом матчи будут проходить со строгими ограничениями и без болельщиков на трибунах.
Ранее сообщалось, что нынешний розыгрыш Бундеслиги может быть возобновлён уже 9 мая, однако позднее от этой идеи отказались из-за всплеска новых случаев заражения коронавирусом.
Чемпионат Германии был приостановлен в марте из-за пандемии COVID-19. Аналогичные меры были приняты практически во всех странах в мире. Единственным местом в Европе, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.
- 5 мая 2020
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