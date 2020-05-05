Карапетян: за свою карьеру не встречал игрока круче Кокорина

Нападающий «Сочи» Александр Карапетян поделился мнением о своём партнёре по команде, форварде Александре Кокорине.



«Ничего не знал о Саше до его трансфера в «Сочи». Слышал, что с ним приключилось. Но никогда не делаю выводов о человеке, пока сам с ним не познакомлюсь. Кокорин — классный тип. Он мне очень понравился как человек. Сейчас здорово с ним общаемся. И в баню вместе ходили, и на дне рождения у него был. С другой стороны, конечно, чувствую в нём конкурента. Например, на тренировках мы всегда спорим на кувырки или на «попу», кто больше забьёт. Отлично мотивирует. Вся команда после его прихода прибавила на 20-30%.



На самом деле Саша — очень крутой игрок. Например, в Германии выше него поставил бы только Холанда и Левандовского, на третьем месте был бы Саша. Не подумайте, что специально говорю о нём только в позитивном ключе, но реально за свою карьеру не встречал игрока круче Кокорина», — цитирует Карапетяна Sportbox.



Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды, а права на него принадлежат «Зениту». Контракт Александра с петербургским клубом рассчитан до лета этого года. В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 4 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 3 голами (1 – с пенальти).

Танасиевич: Кокорин — очень воспитанный мальчик. Таких мало