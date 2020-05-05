Худяков: «Тамбов» не собирается выкупать Мелкадзе. У нас нет такой финансовой возможности
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал информацию, согласно которой тамбовский клуб договорился с генеральным директором московского «Спартака» Томасом Цорном о выкупе контракта форварда Георгия Мелкадзе, который выступает в составе «Тамбова» на правах аренды.
"«Тамбов» не собирается выкупать Мелкадзе. У нас нет такой финансовой возможности. Во-вторых, у нас нет возможности платить зарплату, которую «Спартак» платит Георгию. После аренды Мелкадзе вернётся в московский клуб", — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В нынешнем сезоне 22-летний Мелкадзе провёл 13 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.
«Победа в Лиге чемпионов за «Спартак». Георгий Мелкадзе рассказал о главной цели в карьере
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