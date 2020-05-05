Жена Погребняка пообнимала корову в стойле
Мария Погребняк, жена нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка, побывала в коровнике, где пообнимала за морду корову.
Об этом девушка сообщила в своём «инстаграме», прикрепив хештег #мывсехотимлюбви.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Мария и Павел женаты с 2014 года. В их семье трое сыновей.
Погребняк перешёл в «Урал» в январе 2018 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 36-летний форвард принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги (пять — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей.
«Урал», набрав в 22 матчах 25 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В настоящее время чемпионат России приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.
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