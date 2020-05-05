«Учитесь у Маши, как создать лухари». Жена Погребняка разыграла подписчиков

Мария Погребняк, супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка, разыграла своих подписчиков в «Инстаграме».
Жена футболиста опубликовала фотографию, на которой она в купальнике и солнцезащитных очках лежит на песке и загорает. Пост Мария сопроводила такой подписью: «Ну не могу я в майские не уехать! Всё-таки отрыла эксклюзивный рейс до белого песка».
Некоторые подписчики поверили, что Погребняк отправилась на море в период пандемии коронавируса и самоизоляции, и пожелали ей хорошего отдыха. Другие же стали искать подвох и предположили, что фото старое.
Позднее Мария сообщила, что снимок был постановочным, и показала, как он был сделан.
«Вот он – мой эксклюзивный путь к белому песку. Учитесь у Маши, как создать себе лухари в любой обстановке», — написала Погребняк.
Видео доступно на «Чемпионате».
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