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«Учитесь у Маши, как создать лухари». Жена Погребняка разыграла подписчиков

«Учитесь у Маши, как создать лухари». Жена Погребняка разыграла подписчиков
Футбол / РПЛ 0

Мария Погребняк, супруга нападающего «Урала» Павла Погребняка, разыграла своих подписчиков в «Инстаграме».

Жена футболиста опубликовала фотографию, на которой она в купальнике и солнцезащитных очках лежит на песке и загорает. Пост Мария сопроводила такой подписью: «Ну не могу я в майские не уехать! Всё-таки отрыла эксклюзивный рейс до белого песка».

Некоторые подписчики поверили, что Погребняк отправилась на море в период пандемии коронавируса и самоизоляции, и пожелали ей хорошего отдыха. Другие же стали искать подвох и предположили, что фото старое.

Позднее Мария сообщила, что снимок был постановочным, и показала, как он был сделан.

«Вот он – мой эксклюзивный путь к белому песку. Учитесь у Маши, как создать себе лухари в любой обстановке», — написала Погребняк.

Видео доступно на «Чемпионате».

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