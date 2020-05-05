Министр спорта Италии: нет оснований говорить, что чемпионат возобновится в середине июня

Министр спорта Винченцо Спадафора поделился мнением о возобновлении чемпионата Италии, который в настоящее время приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.
«Если обстоятельства не позволяют возобновить сезон, то все спортивные соревнования должны быть отменены, включая футбол. Если турниры возобновятся, то только при пустых трибунах, в этом нет сомнений. В последние дни оказывается чрезмерное давление со стороны тех, кто обратился к правительству с просьбой назначить дату возобновления сезона. Но на сегодня у нас нет оснований говорить, что чемпионат возобновится в середине июня. Всё будет зависеть от того, будет ли статистика заражения продолжать падать. Я надеюсь, что чемпионат возобновится, но он должен быть в безопасности», — приводит слова Спадафоры ANSA со ссылкой на RAI.
Ролик «Когда вернётся европейский футбол?» можно посмотреть на «Чемпионате».
- 5 мая 2020
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