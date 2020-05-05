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Тугарев: интерес «Ювентуса» к Алексею Миранчуку действительно был

Тугарев: интерес «Ювентуса» к Алексею Миранчуку действительно был
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Локомотива» Роман Тугарев сообщил, что «Ювентус» действительно интересовался полузащитником «железнодорожников» Алексеем Миранчуком.

«Это правда, что «Ювентус» интересовался Алексеем Миранчуком. У меня есть источники! Готов ли он к Европе? Лёша — один из самых ярких игроков чемпионата России. Если рассматривать ситуацию с этой точки зрения, то почему бы и нет. К тому же он сам очень хочет поиграть в Европе. Может, не сразу в таком большом клубе, как «Ювентус». Насколько я знаю, более конкретное предложение было из «Милана». Если он решит попробовать, то это будет правильно решение.

Может ли Миранчук уйти летом? Может быть. С нынешней ситуацией в мире вообще ничего не понятно. Может, клубы вообще прекратят так активно скупать игроков. У европейских команд сейчас одни убытки. Посмотрите на «Барселону». С другой стороны, есть пример «Ньюкасла» — самого богатого клуба Англии сейчас. Может, Лёшу купят, ха-ха!» — приводит слова Тугарева Sport24.

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