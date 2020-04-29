Роман Тугарев: врачи получают в 100 раз меньше дублёров «Локомотива»? Не ко мне вопрос

Нападающий московского «Локомотива» Роман Тугарев поделился своим мнением о зарплатах футболистов и врачей.
«Справедливо ли, что врачи получают в сто раз меньше, чем игроки дубля «Локомотива»? Справедливо или нет — это не ко мне вопрос. Думаю, каждый получает то, что заслуживает, на что научился и наработал. Сидя на диване, ничего у тебя не будет», — сказал Тугарев в прямом эфире в своём «инстаграме».
21-летний Тугарев является воспитанником «Локомотива». С 2017 по 2019 год выступал за фарм-клуб «железнодорожников» — «Казанку». В нынешнем сезоне футболист принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги (в одном — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился. В настоящее время турнир из-за угрозы распространения коронавируса приостановлен.
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