Мануэль Лансини: возобновление чемпионатов без вакцины — это безумие

Аргентинский полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Мануэль Лансини считает, что футбольный сезон нельзя возобновлять до тех пор, пока не будет создана вакцина от коронавируса.

«Для меня было бы безумием играть в данный момент. Пока нет вакцины, чтобы защитить вас… Это приведёт к постоянным заражениям, если не принять соответствующие меры. В Германии игроки вернулись к тренировкам, и у многих из них был обнаружен коронавирус», — приводит слова Лансини AS.

Напомним, из-за пандемии коронавируса английская Премьер-лига в настоящее время приостановлена. Кроме того, приостановлены все европейские чемпионаты, кроме первенства Беларуси. Матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.