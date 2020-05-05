Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Мануэль Лансини: возобновление чемпионатов без вакцины — это безумие

Мануэль Лансини: возобновление чемпионатов без вакцины — это безумие
Футбол / Англия 0

Аргентинский полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Мануэль Лансини считает, что футбольный сезон нельзя возобновлять до тех пор, пока не будет создана вакцина от коронавируса.

«Для меня было бы безумием играть в данный момент. Пока нет вакцины, чтобы защитить вас… Это приведёт к постоянным заражениям, если не принять соответствующие меры. В Германии игроки вернулись к тренировкам, и у многих из них был обнаружен коронавирус», — приводит слова Лансини AS.

Напомним, из-за пандемии коронавируса английская Премьер-лига в настоящее время приостановлена. Кроме того, приостановлены все европейские чемпионаты, кроме первенства Беларуси. Матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.

Бывший вице-президент «Реала» скончался от коронавируса
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020