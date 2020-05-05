Рауль продемонстрировал впечатляющую коллекцию футболок других игроков

Бывший нападающий мадридского «Реала» и сборной Испании Рауль Гонсалес продемонстрировал впечатляющую коллекцию футболок других игроков.

«Какие хорошие воспоминания», — написал испанец в своём «инстаграме».

В коллекции бывшего форварда можно заметить футболки Рубена Барахи, Эмиля Бутрагеньо, Сантьяго Канисареса, Фернандо Йерро, Фернандо Мориентеса, Хави, Михаэля Баллака, Фернандо Торреса, Габриэля Батистуты, Самуэля Это'О, Андрея Шевченко, Стивена Джеррарда и многих других.

В настоящее время 42-летний Рауль является тренером резервной команды «Реала» — «Кастильи». В бытность футболистом он выступал за «Королевский клуб» с 1994 по 2010 год. Играл также за «Шальке-04», «Аль-Садд» и «Нью-Йорк Космос».