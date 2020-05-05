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«Ливерпуль» не планирует использовать Кариуса в тренировках команды

«Ливерпуль» не планирует использовать Кариуса в тренировках команды
Футбол / Англия 0

Немецкий вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус не будет допущен к тренировкам команды, сообщает Liverpool Echo.

По данным источника, английский клуб собирается предоставить голкиперу отдых, а затем продать его, когда откроется трансферное окно. Тренерский штаб мерсисайдцев не рассчитывает на немца, поэтому он не будет заявлен на концовку сезона, даже если такая возможность появится.

Последние полтора года Кариус провёл в турецком «Бешикташе» на правах аренды. Арендное соглашение было рассчитано до лета 2020 года, но голкипер вернулся в «Ливерпуль» раньше, так как турецкий клуб на протяжении нескольких месяцев не выплачивал ему зарплату. В нынешнем сезоне 26-летний вратарь провёл 25 матчей в чемпионате Турции и пропустил 29 голов. Контракт игрока с «Ливерпулем» действует до лета 2022 года.

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