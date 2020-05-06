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«Болонья» показала, как команда проводит тренировки в условиях пандемии коронавируса

«Болонья» показала, как команда проводит тренировки в условиях пандемии коронавируса
Футбол / Италия 0

Футболисты «Болоньи» приступили к тренировкам в условиях пандемии коронавируса.

Игроки приехали в тренировочный центр в масках и перчатках. Сначала они занимались по индивидуальной программе, а затем работали в двух группах по 12 человек на четырёх отдельных полях, сообщает Daily Mail.

Фотографии и видео можно посмотреть в «твиттере» «Болоньи».

«Болонья», набрав в 26 матчах 34 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. В настоящее время чемпионат Италии приостановлен из-за пандемии коронавируса. Кроме того, приостановлены все европейские чемпионаты, кроме первенства Беларуси. Матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.

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