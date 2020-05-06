Кристиан Эриксен: в Англии много команд сильнее «Тоттенхэма»

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен рассказал о своём переходе из «Тоттенхэма» в зимнее трансферное окно, оценив шансы на выигрыш трофея в составе итальянского клуба.

«Считал, что так будет правильно, так как «Интер» очень хотел подписать меня. Для игрока важно знать, что ты нужен клубу. Это означало, что они сделали бы всё, чтобы приобрести меня. Некоторые фанаты «Тоттенхэма» разозлились, когда я сказал, что у меня больше шансов выиграть что-либо в «Интере», но это правда. В Англии много команд, которые сильнее них.

В «Тоттенхэме» всегда будут люди, кто будет злиться на меня, но подавляющее большинство фанатов позитивно относилось ко мне, мне нравилось играть за этот клуб. Я встретил там прекрасных людей и у меня остались приятные воспоминания. Я бы хотел уйти при других обстоятельствах, но футбол так не работает», – цитирует Эриксена Football Italia со ссылкой на Jyllands Posten.

Эриксен перешёл в «Интер» в зимнее трансферное окно из «Тоттенхэм Хотспур». Сумма трансфера составила € 20 млн. В нынешнем сезоне 28-летний датчанин принял участие в четырёх матча чемпионата Италии (один — в стартовом составе) и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с миланским клубом действует до лета 2024 года.