Рональд Куман останется в больнице минимум до 7 мая
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман, который ранее был госпитализирован из-за проблем с сердцем, останется в больнице минимум до 7 мая, сообщает L'Equipe.
Тренер был отправлен на госпитализацию 4 мая, ему произвели катетризацию сердца и стабилизировали состояние. Сейчас его жизнь вне опасности, но теперь ему предстоит повторное обследование.
Рональд Куман возглавил сборную Нидерландов летом 2018 года и вывел команду в финал Лиги Наций УЕФА, а также в финальный турнир Евро-2020. Ранее он также работал с голландскими «Аяксом», ПСВ, «Фейенордом» и АЗ, португальской «Бенфикой», испанской «Валенсией», а также английскими «Саутгемптоном» и «Эвертоном». В качестве игрока в 1988 году стал чемпионом Европы.
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