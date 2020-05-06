Министр иностранных дел Великобритании: возвращение футбола поднимет дух нации

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб отметил, что правительство разрабатывает план по возобновлению спортивных мероприятий в стране, так как, по его мнению, это поднимет дух нации в условиях пандемии коронавируса.

«Возвращение футбольных соревнований поднимет дух нации. Думаю, людям понравилось бы увидеть, что мы возвращаемся не только к работе, но и к тому, когда дети смогут безопасно ходить в школу, а вы сможете наслаждаться вашим досугом, в частности спортом.



Я знаю, что правительство проводит встречи со спортивными организациями, чтобы позволить спортсменам вернуться к тренировкам, когда это будет безопасно. Могу подтвердить, что министр культуры и спорта разрабатывает план по возвращению спорта без зрителей, когда мы перейдем ко второй фазе. Ключевой момент в том, что мы сможем это сделать, когда это будет безопасно и оправдано с медицинской и научной точек зрения, но совершенно точно, что мы активно над этим размышляем», — цитирует Рааба Daily Mail.

По состоянию на 5 мая, Великобритания является четвёртой в мире страной по количеству выявленных случаев заражений – 196 тыс. При этом зарегистрировано 29 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 910 человек.