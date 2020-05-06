Тимощук: тренируюсь онлайн с Давидом Луисом. Сдружились, он общительный

Помощник главного тренера петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал об онлайн-тренировках, которые он проводит вместе с защитником лондонского «Арсенала» Давидом Луисом.
«Вечером у нас онлайн-тренировка с бразильцем Давидом Луисом. Я как-то попал на его эфир, начали переписываться, и вот я уже месяц занимаюсь с ним и его тренером. Зовут тренера Лукас, у него студия в Грюнвальде, в Германии, они сотрудничают со многими футболистами в «Баварии». Работаем вечером, по полчаса.
Тут недавно Давид одну пропустил, так я его спросил: «Ты что вдруг? А то я многих втянул в это дело, люди ждут уже». Он сказал, что всё в порядке, просто в клинику нужно было съездить. Мы сдружились, потому что он очень общительный. Всегда дружелюбно настроен, никогда не проигнорирует, старается ответить. Мы на отдыхе встретились в Эмиратах, в одной гостинице жили», — приводит слова Тимощука «Спорт день за днём».
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