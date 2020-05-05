Тимощук: Рибери едва не стал сверлить дверь в туалете, когда кто-то пошутил над ним
Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Анатолий Тимощук рассказал, каким образом шутил экс-хавбек немецкого клуба Франк Рибери.
«Франк — очень активный. Как-то устроили шутливую перепалку за столом, начали салфетками перебрасываться. Так ему не лень было от меня начать убегать, аж на второй этаж убежал, потом к раздевалкам. С Каном водой с крыши друг друга обливали. Кто-то как-то над Франком пошутил и ушёл в туалет. Так он взял дрель и чуть ли не сверлить дверь начал. В общем, шутил беспрерывно», — приводит слова Тимощука «Спорт день за днём».
Тимощук выступал за «Баварию» с 2009 по 2013 год. В составе мюнхенского клуба он по два раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также однажды стал победителем Лиги чемпионов.
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