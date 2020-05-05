Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тимощук: Рибери едва не стал сверлить дверь в туалете, когда кто-то пошутил над ним

Тимощук: Рибери едва не стал сверлить дверь в туалете, когда кто-то пошутил над ним
Футбол / Германия 0

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Анатолий Тимощук рассказал, каким образом шутил экс-хавбек немецкого клуба Франк Рибери.

«Франк — очень активный. Как-то устроили шутливую перепалку за столом, начали салфетками перебрасываться. Так ему не лень было от меня начать убегать, аж на второй этаж убежал, потом к раздевалкам. С Каном водой с крыши друг друга обливали. Кто-то как-то над Франком пошутил и ушёл в туалет. Так он взял дрель и чуть ли не сверлить дверь начал. В общем, шутил беспрерывно», — приводит слова Тимощука «Спорт день за днём».

Тимощук выступал за «Баварию» с 2009 по 2013 год. В составе мюнхенского клуба он по два раза выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также однажды стал победителем Лиги чемпионов.

«Кто этот парень?» Рибери не узнал себя в FIFA 20
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020