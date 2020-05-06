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ФИФА расследует трансфер Эсекьеля Понсе из «Ромы» в «Спартак»

ФИФА расследует трансфер Эсекьеля Понсе из «Ромы» в «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Аргентинский клуб «Ньюэллс Олд Бойз» на своём официальном сайте сообщил, что обратился в ФИФА с просьбой расследовать переход нападающего Эсекьеля Понсе из «Ромы» в московский «Спартак» летом 2019 года.

«Олд Бойз» должны были получить 40% от продажи Понсе, но «Рома» оформила сделку так, что избежала этой выплаты. В качестве компенсации красно-чёрные требуют взыскать с римского клуба € 2 млн.

Понсе является воспитанником «Олд Бойз». В 2015 году форвард перешёл в «Рому», за которую в итоге не провёл ни одного официального матча. В течение трёх сезонов Эсекьель на правах аренды играл в «Гранаде», «Лилле» и афинском АЕКе.

В нынешней кампании Понсе забил 9 голов в 26 матчах за «Спартак» во всех турнирах.

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