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Родриго Бекао — о победе ЦСКА над «Реалом»: бог подарил мне этот день. Я испытал экстаз

Родриго Бекао — о победе ЦСКА над «Реалом»: бог подарил мне этот день. Я испытал экстаз
Футбол / РПЛ 0

Бывший защитник ЦСКА Родриго Бекао, ныне выступающий за «Удинезе», рассказал о своих эмоциях от победы над мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Эта игра оставила заметный след в моей карьере, я в этом не сомневаюсь. Играть против мадридского „Реала”, у которого лучшие игроки в мире, в соревновании уровня Лиги чемпионов и победить в матче — думаю, каждый футболист мечтает о таком дне. Бог подарил мне его. В той игре я испытал уникальное чувство, испытал экстаз.

Я всегда мечтал играть в Лиге чемпионов, слушать этот гимн перед матчем. Представить себе не мог, что буду участвовать в этом, проведя не так много времени в ЦСКА», — приводит слова Бекао Correio24horas.com.br.

12 декабря 2018 года ЦСКА обыграл мадридский «Реал» со счётом 3:0 на групповом этапе турнира.

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Это происходит раз в 20 лет.
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