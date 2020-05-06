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Роберт Левандовски во второй раз стал отцом

Роберт Левандовски во второй раз стал отцом
Футбол / Германия 0

Жена польского нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского родила дочь, которую назвали Лора.

«Привет, малышка! Добро пожаловать в мир, Лора! Молодец мамочка», — написал Левандовски в своём «инстаграме».

Футболист женат на профессиональной каратистке Анне Левандовской. 4 мая 2017 года у пары родилась дочь Клара.

Левандовски перешёл в «Баварию» летом 2014 года из дортмундской «Боруссии» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 31-летний польский форвард принял участие в 23 матчах чемпионата Германии (все — в основном составе), в которых стал автором 25 забитых мячей (три — с пенальти), отдал три результативные передачи, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.

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