Двухлетняя дочь Левандовского забила папе с пенальти. Видео

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски сыграл в футбол с двухлетней дочерью Кларой.

Футболист встал на маленькие ворота и дал девочке пробить пенальти. Клара уверенно переиграла отца, который прыгнул в другой угол. Левандовски опубликовал видео в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба на заднем дворе поиграл в футбол со своей собакой. Французский хавбек показал псу несколько финтов.

Челлендж «Оставайся дома» призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Участие в челлендже уже приняли звёзды футбола, а также ряд представителей Российской Премьер-Лиги.