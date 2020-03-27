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Двухлетняя дочь Левандовского забила папе с пенальти. Видео

Двухлетняя дочь Левандовского забила папе с пенальти. Видео
Футбол / Германия 0

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски сыграл в футбол с двухлетней дочерью Кларой.

Футболист встал на маленькие ворота и дал девочке пробить пенальти. Клара уверенно переиграла отца, который прыгнул в другой угол. Левандовски опубликовал видео в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба на заднем дворе поиграл в футбол со своей собакой. Французский хавбек показал псу несколько финтов.

Челлендж «Оставайся дома» призван мотивировать людей не выходить из дома в условиях пандемии коронавируса. Участие в челлендже уже приняли звёзды футбола, а также ряд представителей Российской Премьер-Лиги.

Погба накрутил на пятачке своего пса. Видео
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