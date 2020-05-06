Лионель Месси в маске и перчатках появился на тренировочной базе «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото с тренировочной базы клуба «Сиутат Эспортива Жоан Гампер».
На снимке футболист в маске, на его руках — защитные перчатки.
«Сиутат Эспортива Жоан Гампер» — спортивный комплекс футбольного клуба «Барселона», открытый 1 июня 2006 года. Расположен в городе Сан-Жоан-Деспи около Барселоны. Комплекс состоит из девяти футбольных полей, тренировочного лагеря для вратарей на натуральном газоне и спортивного павильона.
Ранее власти Испании объявили о смягчении карантина в связи со снижением роста уровня заболеваемости коронавирусом. Правительство разрешило испанцам со 2 мая гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, установив расписание, когда и кому можно выходить на улицу.
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