Александр Кокорин перечислил на лечение девочке из Осетии 1 млн рублей

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин перевёл 1 млн рублей в фонд Арнеллы Персаевой. Девочка из Северной Осетии нуждается в срочном дорогостоящем лечении.

Кокорин на своей странице в «Инстаграме» опубликовал скриншот перевода.

Ранее футболист заявил, что перечислит 1 млн рублей в помощь Арнеллы. До этого Кокорин обратился к игрокам Российской Премьер-Лиги с просьбой финансово помочь ребёнку. По его словам, если каждый основной футболист пожертвует по 300 тыс. рублей, девочка будет жить.

Полуторагодовалой Арнелле Персаевой поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия». Девочка не может управлять своим телом — ходить, ползать и стоять без поддержки. Американское лекарство, на которое собирают деньги, стоит $ 2 125 000.