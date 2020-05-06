Появилось фото Сона в военной форме и шлеме

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин проходит службу в армии Южной Кореи.
Mirror опубликовал фото корейского футболиста в пуленепробиваемом шлеме и камуфляже. Спортсмен держит в руках винтовку.
Ранее 27-летний форвард прибыл в учебный лагерь морской пехоты на острове Чеджу, где он будет проходить базовую подготовку. Сообщается, что во время подготовки Сон подвергнется воздействию слезоточивого газа, будет участвовать в длительных походах и научится стрелять из оружия.
Напомним, согласно законам Южной Кореи каждый мужчина до 28 лет должен пройти службу в армии, которая длится 21 месяц. В 2018 году Сон вместе со сборной завоевал золотые медали на Азиатских играх, что позволило ему избежать службы. Тем не менее нападающему придётся пройти усечённые сборы.
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