Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Появилось фото Сона в военной форме и шлеме

Появилось фото Сона в военной форме и шлеме
Футбол / Англия 0

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин проходит службу в армии Южной Кореи.

Mirror опубликовал фото корейского футболиста в пуленепробиваемом шлеме и камуфляже. Спортсмен держит в руках винтовку.

Ранее 27-летний форвард прибыл в учебный лагерь морской пехоты на острове Чеджу, где он будет проходить базовую подготовку. Сообщается, что во время подготовки Сон подвергнется воздействию слезоточивого газа, будет участвовать в длительных походах и научится стрелять из оружия.

Напомним, согласно законам Южной Кореи каждый мужчина до 28 лет должен пройти службу в армии, которая длится 21 месяц. В 2018 году Сон вместе со сборной завоевал золотые медали на Азиатских играх, что позволило ему избежать службы. Тем не менее нападающему придётся пройти усечённые сборы.

Сон прибыл в учебный лагерь морской пехоты для прохождения службы в южнокорейской армии
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020