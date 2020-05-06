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ЦСКА интересуется чешским защитником НЕКа

ЦСКА интересуется чешским защитником НЕКа
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», чешский защитник голландского клуба «НЕК Неймеген» Йозеф Квида попал в сферу интересов московского ЦСКА. Российский клуб следит за игроком и рассматривает возможность его приобретения.

Квида перешёл в «НЕК Неймеген» летом 2018 года из «Зволле» на правах свободного агента. В этом сезоне 23-летний чех принял участие в 27 матчах чемпионата Нидерландов (все — в основном составе), стал автором двух забитых мячей и получил пять жёлтых карточек. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года, но «НЕК Неймеген» имеет опцию продления соглашения на один год.

Квида (рост — 196 см) играет в основном на позиции центрального защитника, но может действовать и на левом фланге обороны.

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