«Почта России» арендует офисы на стадионе ЦСКА за 1,5 млрд рублей в год

Офисные помещения на стадионе «ВЭБ Арена», где свои домашние матчи проводит ЦСКА, будут отданы в аренду «Почте России», сообщает РБК.



По информации издания, стоимость годовой аренды составит около 1,5 млрд рублей в год. Проект сделки с ВЭБ.РФ – основным владельцем клуба – был одобрен советом директоров «Почты России» в конце апреля. Переезд связан с тем, что нынешнему офису компании требуется ремонт. Общая площадь арендуемых площадей с учётом парковочных мест составит примерно 37 тыс. кв. м.



О переходе ЦСКА под контроль ВЭБ было официально объявлено 22 апреля. Государственная корпорация приобрела 77,63% акций клуба в рамках конвертации долга «армейцев». При этом утверждалось, что президент ЦСКА Евгений Гинер сохранит за собой управление клубом.

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