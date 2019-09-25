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В последний путь Риксена проводили тысячи фанатов

В последний путь Риксена проводили тысячи фанатов
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 25 сентября, в Глазго состоялись похороны бывшего игрока «Зенита» и «Рейнджерса» Фернандо Риксена, который скончался в возрасте 43 лет от бокового амиотрофического склероза — неизлечимого заболевания центральной нервной системы, приводящего к параличу и последующей атрофии мышц.

Как сообщает The Sun, перед входом на стадион «Айброкс» и на улицах Глазго собрались тысячи фанатов. Церемонию прощания с Риксеном посетили нынешние футболисты «Рейнджерса», руководство клуба и его бывшие партнёры по команде — Начо Ново, Томас Буффель, Туре Андре Флу, Петер Лёвенкрандс и другие.

Жена Риксена Вероника и члены его семьи были одеты в чёрные футболки с написанной на них фамилией бывшего футболиста и номером два.

Фото можно посмотреть в «твиттере» The Sun.

Фанаты «Зенита» посвятили баннер Риксену, умершему после продолжительной болезни
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