В последний путь Риксена проводили тысячи фанатов

Сегодня, 25 сентября, в Глазго состоялись похороны бывшего игрока «Зенита» и «Рейнджерса» Фернандо Риксена, который скончался в возрасте 43 лет от бокового амиотрофического склероза — неизлечимого заболевания центральной нервной системы, приводящего к параличу и последующей атрофии мышц.
Как сообщает The Sun, перед входом на стадион «Айброкс» и на улицах Глазго собрались тысячи фанатов. Церемонию прощания с Риксеном посетили нынешние футболисты «Рейнджерса», руководство клуба и его бывшие партнёры по команде — Начо Ново, Томас Буффель, Туре Андре Флу, Петер Лёвенкрандс и другие.
Жена Риксена Вероника и члены его семьи были одеты в чёрные футболки с написанной на них фамилией бывшего футболиста и номером два.
Фото можно посмотреть в «твиттере» The Sun.
- 25 сентября 2019
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