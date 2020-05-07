Фред: было сочетание причин, которые заставили меня провести ужасный первый сезон в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред оценил свой первый сезон в клубе.
«Я считаю, что первый сезон был очень сложным для меня. Был процесс урегулирования в Англии, но также и другие личные вещи, которые происходили в моей жизни, такие как рождение сына.
Поэтому, я полагаю, что это было сочетание причин, которые заставили меня провести ужасный первый сезон. В любом случае, я определенно настроен во всех аспектах. Сейчас я играю хорошо и надеюсь, что смогу сохранить импульс, если лига вернётся. Я просто хочу приложить все усилия для этого клуба, стараясь быть ключевой частью команды», — приводит слова Фреда Sky Sports.
Напомним, летом 2018 года Фред перебрался в «Манчестер Юнайтед» из донецкого «Шахтёра» за € 52 млн. Бразилец стал одним из самых дорогостоящих приобретений британского клуба в его истории.
В нынешнем сезоне АПЛ бразилец провёл 25 матчей и не отметился результативными действиями.
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