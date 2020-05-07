Мирослав Клозе вошёл в тренерский штаб «Баварии»
«Бавария» на своём официальном сайте объявила, что Мирослав Клозе был назначен помощником главного тренера команды Ханс-Дитера Флика.
Контракт с экс-нападающим рассчитан до лета 2021 года. Ранее на протяжении двух лет Мирослав возглавлял команду U17.
В бытность футболистом Клозе выступал за «Баварию» с 2007 по 2011 год. В составе мюнхенского клуба он дважды становился чемпионом Германии, два раза выиграл Кубок Германии, а также по разу — Кубок немецкой лиги и Суперкубок Германии.
«Бавария», набрав в 25 матчах 55 очков, занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги. В настоящее время чемпионат Германии из-за пандемии коронавируса приостановлен. Сегодня было объявлено, что первенство возобновится 16 мая.
Бундеслига возобновится 16 мая. Первым матчем станет «Боруссия» Д — «Шальке»
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