Паредес: Неймар останется в «ПСЖ»
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес сообщил, что нападающий Неймар не планирует покидать парижскую команду.
«Неймар останется в „Пари Сен-Жермен“. Да, мы часто общаемся с ним. Сейчас он спокойно может принять решение. Он не покинет «ПСЖ», — приводит слова Паредеса FOX Sports.
Ранее сообщалось, что Неймар отказался от € 100 млн ради перехода в «Барселону». Отмечалось, что 28-летний бразильский форвард готов пойти на снижение зарплаты в два раза, чтобы вновь выступать за сине-гранатовых.
Напомним, Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в соглашении бразильского футболиста в качестве отступных.
Неймар отказался от € 100 млн ради перехода в «Барселону». Он готов снизить оклад в 2 раза
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